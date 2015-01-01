المتهم بذبح زوجته في بنها يمثل جريمته أمام النيابة

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انتقل فريق من النيابة العامة، اليوم الجمعة، إلى شقة المتهم بذبح زوجته ببنها بسبب مطالبتها بمصروف المنزل.





ومثل المتهم الجريمة وتحفظت النيابة على السكين المستخدم في الواقعة، وإرساله إلى المعمل الجنائي، وصرحت بدفن الجثة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتوجيه تهمة القتل له.





وكان قد تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة أول بنها من عمليات النجده بقيام أحد الأشخاص بالتعدي علي زوجته بالضرب بسلاح أبيض سكين داخل مسكنهما بناحية شارع صلاح الدين دائرة القسم مما أدي لوفاتها.





وانتقل نائب مأمور وضباط وحدة مباحث القسم تبين وجود جثة المدعوة "ه ا ع" 33 سنة، ربة منزل شارع صلاح الدين دائرة القسم، مسجاة علي ظهرها بمدخل الشقة سكنها الكائنة بالطابق الرابع بالعنوان المشار إليه.



وبمناظرة الجثه تبين وجود إصابات بها عبارة عن جرح رضي بالرأس من الأمام وأخر قطعي بالرقبة من الجهه اليمني وجروح قطعيه بالساعد والرسخ الأيمن، كما تبين وجود سلاح أبيض سكين.



وبإستكمال الفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفاة وزوجها المدعو "خ ع م" 35 سنة، عاطل بسبب الخلاف علي المصروف المنزلي تطورت لمشاجرة قام علي أثرها المتهم بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض سكين.



تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة علي النحو المبين، وجري التحفظ علي الجثه تحت تصرف النيابة العامة،وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.



جارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.



