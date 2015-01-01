مشاهدة موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم 27 / 7 / 2019 في كأس الأبطال.. شاهد مباراة ريال مدريد مباشرة REAL TV

يلتقي فريق أتليتكو مدريد بقيادة مدربه دييجو سيميوني، نظيره فريق ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان مدربه الحالي، وذلك اليوم السبت 27 يوليو في الساعة 1:30 صباحاً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الكأس الدولية للأبطال.





وسيدخل زين الدين زيدان بالتشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في الموسم المقبل مع الملكي في جميع البطولات، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي :-

تيبو كورتوا - مارسيلو - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - دانيل كاربخال - توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش- إدين هازارد - كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز.





وتعرض ريال مدريد لضربة قوية في المباراة الماضية، حيث تعرض ماركو أسينسيو للإصابة في الرباط الصليبي وسيغيب عن الملاعب حتى ما يقارب نهاية الموسم القادم.

بينما من المتوقع أن يبدأ دييجو سيميوني بالتشكيل الآتي :-

يان أوبلاك - كيران تريبيير - ستيفان سافيتش - ماريو هيرموسو - رينان لودي - فيتولو - ساؤل نيجيز - كوكي - توماس ليمار - ألفارو موراتا - ديجو كوستا.





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