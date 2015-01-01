"الموجة الـ ١٣" تُزيل 102 حالة تعدِ علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة (صور)

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نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، عدد من الحملات المكبرة بالتنسيق مع الإدارات الزراعية وأملاك الدولة والآثار وجهاز حماية الأراضي، تفعيلًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ الإقليم، باستمرار حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتفعيل "الموجة الـ ١٣" لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب وذلك في ثالث أيام عمل الموجة.



أسفرت عن إزالة 102 حالة تعِ عبارة عن حالتي تعدي علي أراضي أملاك الدولة عبارة عن أسوار من الحجارة البيضاء بإجمالي مساحة ٧١٦ م كما تم إزالة عدد ٤ حالات إزالة علي أراضي أملاك الدولة عبارة عن أسوار من الحجارة البيضاء وأساسات من الطوب الأحمر بمركز ومدينة إدكو، وتم تنفيذ ١٤ قرار إزالة يافطات إعلانية بإجمالي مساحة ١٧٠ متر تبع الهيئة العامة للطرق والكباري بمركز ومدينة أبو المطامير.



كما تم فك شدة خشبية لصب سقف دور أول علوي لمبنى على مساحة ٢٥٠م٢ بدون ترخيص بمحاصيل أم صابر كما تم إزالة ٨ حالات تعدي علي أملاك الدولة ولاية الري بإجمالي مساحة ٥٢٢ م٢ بمركز ومدينة بدر، وإزالة عدد ١٣ حالة تعدي وبناء مخالف علي حرم الآثار بمساحة ١٦٤٨ متر بمركز ومدينة إيتاي البارود، وإزالة ٢٠ حالة تعدى على أملاك الدولة وأملاك الري والنيل وأملاك الوحدة المحلية بمساحة ٧٦٥ متر بناحية شبراخيت والربدان باستخدام معدات الوحدة المحلية، وإزالة عدد ٦ حالات تعدى على أملاك الدولة ملك ري دمنهور بالكوم الأخضر بمساحة ١٧٠٣ متر عبارة عن حصيرة خرسانية وزراعات بمركز ومدينة شبراخيت.



كما تم إزالة ٣ حالات تعدي علي أملاك الآثار بمساحة ١٤٦٥٠ متر مربع عبارة عن أرض زراعية تم التعدي عليها من قبل المواطنين بنطاق الوحدة المحلية لقرية طيبة بمركز الدلنجات، وإزالة عدد ١٢ حالة أملاك دولة بمساحة ١٨٠٠ م على أملاك هندسة ري المحمودية بترعة المحمودية وعلى ترعة جنابية شبراخيت بنطاق قريتي فيشاش، وأريمون للمحمودية، وإزالة عدد ١١ حالة بمساحة ٦٢٣متر٢ تابعة لولاية الطرق والزراعة بمركز ومدينة الرحمانية، وإزالة عدد ٨ حالات علي مساحة ١٠٨١م وتم الإزالة وتسليم المواقع للمختصين بمركز ومدينة أبوحمص، كما تم تنفيذ قرار إيقاف أعمال تعديل جوهري لدور أرضي بتحويله من شقة سكنية إلي محل وعمل محضر للمخالفين بمركز الشرطة بمركز ومدينة دمنهور.