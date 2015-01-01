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الأمم المتحدة: الهجمات ضد المدنيين بشمال سوريا "جرائم حرب"

الجمعة 26/يوليه/2019 - 06:23 م
الأمم المتحدة: الهجمات ضد المدنيين بشمال سوريا جرائم حرب
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خاطر عبادة
 
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قال الأمين العام لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم، إن الهجمات المتعمدة ضد المدنيين في شمال غرب سوريا كانت جرائم حرب، في إشارة إلى الهجوم الأخير الذي شنه نظام بشار الأسد وحلفاؤه.

وفي بيان فيديو صادر عن ميشيل باشيليت صادر عن الأمم المتحدة يوم الجمعة، دعى باشليه إلى القلق الدولي تجاه ارتفاع عدد القتلى المدنيين الناجمة عن سلسلة من الغارات الجوية في إدلب وأجزاء أخرى من شمال سوريا.

"وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من الأمم المتحدة لاحترام مبدأ الحيطة والتمييز في سير الأعمال العدائية، استمرت هذه الحملة الأخيرة التي لا هوادة فيها من قبل الحكومة السورية وحلفائه في ضرب المرافق الطبية والمدارس وغيرها من الهياكل الأساسية المدنية وقال البيان الذي قرأه المتحدث روبرت كولفيل "مثل الأسواق والمخابز."

وأضاف باشليه أنه من غير المرجح أن تتعرض هذه الأهداف لضرب غير مقصود ، بالنظر إلى النمط المستمر.

وشدد باتشيليت على أن "الهجمات المتعمدة ضد المدنيين هي جرائم حرب وأولئك الذين أمروهم أو نفذوها هم المسؤولون جنائيا عن أفعالهم".

وقُتل ما لا يقل عن 12 مدنياً في غارة جوية روسية يوم الخميس على مناطق سكنية في منطقة خالية من التصعيد في شمال غرب سوريا.
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