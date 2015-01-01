برلماني: مصر دائمًا في المقدمة وتدعم جميع الدول العربية

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قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري خرج على بكرة أبيه مؤيد لثورة 23 يوليو، لافتًا إلى أن المصريين استطاعوا أن يحكموا مصر بأيدي مصرية وبأبنائها المخلصين للوطن.



وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الجمعة، أن ثورة 23 يوليو كان لها إيجابيات وسلبيات ولكن في النهاية الهدف الأساسي من الثورة كان هدفًا طيبًا.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه يرى أن مجانية التعليم أهم مزايا ثورة 23 يوليو، لافتًا إلى أن مصر الآن تتبوأ مكانة عالية بين الدول، وتمتلك صدارة الاتحاد الإفريقي، متابعًا: "مصر دائمًا في المقدمة وتدعم جميع الدول العربية".

