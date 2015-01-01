برلماني: مصر دائمًا في المقدمة وتدعم جميع الدول العربية
الجمعة 26/يوليه/2019 - 06:23 م
أمنية فوزي
Advertisements
Advertisements
قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري خرج على بكرة أبيه مؤيد لثورة 23 يوليو، لافتًا إلى أن المصريين استطاعوا أن يحكموا مصر بأيدي مصرية وبأبنائها المخلصين للوطن.
وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الجمعة، أن ثورة 23 يوليو كان لها إيجابيات وسلبيات ولكن في النهاية الهدف الأساسي من الثورة كان هدفًا طيبًا.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه يرى أن مجانية التعليم أهم مزايا ثورة 23 يوليو، لافتًا إلى أن مصر الآن تتبوأ مكانة عالية بين الدول، وتمتلك صدارة الاتحاد الإفريقي، متابعًا: "مصر دائمًا في المقدمة وتدعم جميع الدول العربية".
Advertisements
- طارق الخولي: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من "أخونة الدولة"
- محافظ كفر الشيخ يهنئ السيسي بذكرى 23 يوليو: "أعظم ثورات العالم"
- "برلماني": مصر لم تشهد سوى "ثورة 19" و"30 يونيو" (فيديو)
- نائب: قطر ساعدت في توطين الإرهابيين بليبيا لاختراق مصر
- حزبيون وبرلمانيون عن الذكري الخامسة لثورة 30 يونيو: قضت على مخططات هدم الدولة
- حمدين صباحي: دولة عبد الناصر انتهت.. و23 يوليو أنجح ثورة في التاريخ (فيديو)
- محافظ كفر الشيخ يهنئ "السيسي" بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة
- النائب نافع هيكل: "23 يوليو" ستظل واحدة من أهم الثورات في التاريخ الحديث