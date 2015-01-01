ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الاتحاد الأوروبى يحث صربيا وكوسوفو على إيجاد حل دائم

الجمعة 26/يوليه/2019 - 06:19 م
الاتحاد الأوروبى يحث صربيا وكوسوفو على إيجاد حل دائم
Advertisements
طباعة
خاطر عبادة
 
Advertisements
حثّ مفوض الاتحاد الأوروبي يوهانس هان، اليوم الجمعة، كلاً من صربيا وكوسوفو على إيجاد حل دائم.

ووفقاً لوكالة الأناضول، جاءت تصريحات مفوضة الاتحاد الأوروبي هان، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيك.

وأكد هان على أن الحوار بين بلجراد وبريشتينا يلعب دورًا رئيسيًا في تنمية غرب البلقان، وقال "الحل الدائم ضروري".

وبالإشارة إلى استقالة رئيس وزراء كوسوفو راموش هاراديناج بعد استدعائه للإدلاء بشهادته كمشتبه به، قال هان، إنه يتوجب حل القضايا السياسية من أجل مواصلة الحوار بوساطة الاتحاد الأوروبي بين البلدين.

وأضاف هان أنه تم اتخاذ الخطوات الناجحة في عام 2018، ولكن لم يتم بذل الجهود اللازمة في عام 2019، حيث تم تقييم عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لدول المنطقة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم