من أوروبا إلى الخليج.. صراع مشتعل على نجم الأهلي "المتألق"

ذكرت تقارير صحيفة سعودية أن فريقي الهلال واتحاد جدة السعوديين يسعيان من أجل التعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تألقه مع القلعة الحمراء في الفترة الماضية ومع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ووفقاً لصحيفة “الكبار” السعودية، فإن محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى دخل دائرة اهتمامات ناديى الهلال واتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت الحارس الدولي محمد الشناوي أشعل الصراع بين عمالقة الدوري السعودي حيث بدأت إدارة الاتحاد في التحرك من أجل فتح باب المفاوضات بشكل قوي مع الأهلي للحصول على خدمات الحارس فى الوقت الذى دخل فيه الشناوى دائرة اهتمامات الهلال الذي يرغب هو الآخر في ضم الشناوي.