تعثر مفاوضات الزمالك مع مهاجم المغرب

تعثرت مفاوضات نادي الزمالك مع المغربي أيوب الكعبي المحترف في الدوري الصيني بعد الاتصالات مع اللاعب لضمه بداية من الموسم المقبل لتدعيم خط الهجوم.

وجاء تعثر المفاوضات بسبب رغبة اللاعب في العودة للمغرب من بوابة الوداد على سبيل الإعارة بسبب حالة الوضع لزوجته وانتظاره لمولود بعد شهرين ورغبته في البقاء إلى جانبها بالمغرب.

وسبق وفاوض الزمالك، الكعبي الموسم الماضي بعد تألقه مع نهضة بركان لكنه فضل في النهاية الانتقال إلى الدوري الصيني بسبب ارتفاع قيمة العرض المالي عن العرض الزملكاوي.

ويبحث الزمالك عن مهاجمين أجانب سوبر لضمهم إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل بسبب النقص الذي يعاني منه الفريق حاليًا.