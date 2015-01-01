تعرف على تفاصيل أغاني ألبوم 'مصطفي قمر' الجديد 'ضحكت ليا'

يستعد الفنان مصطفى قمر، لطرح ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان 'ضحكت ليا'، بالأسواق خلال الأيام المقبلة .





وفي السطور التالية سنتعرف علي تفاصيل أغاني الألبوم و هي :





س من الناس

كلمات تامر حسين و ألحان رامي جمال و توزيع توما .





معجب

كلمات أسامة مصطفي وألحان محمد يحيي وتوزيع توما .





ضحكت ليا

كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيي وتوزيع وسام عبد المنعم .





حبيبك اللي تحبه

كلمات حسن عطية وألحان توما وتوزيع توما .





نفس السيناريو

كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد العدل وتوزيع عادل حقي .





عارف

كلمات عصام حسني وألحان شريف بدر وتوزيع أحمد إبراهيم .





ناوي

كلمات محمد عاطف وألحان محمد يحيي وتوزيع يحيي يوسف .





قفلت السكة

كلمات ضحي محمد علي وألحان محمد النادي وتوزيع عادل حقي .





نفس الإحساس

كلمات حمادة السيد وألحان مديح وتوزيع طارق حسيب .





نسيتني خلاص

كلمات محمد الجزار وألحان جوليو وتوزيع طارق حسيب .





باب موارب

كلمات أسامة مصطفي وألحان سامح كريم وتوزيع زووم .





سلمي

كلمات حسن عطية وألحان تامر علي وتوزيع وسام عبد المنعم



