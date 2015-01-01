تعرف على تفاصيل أغاني ألبوم 'مصطفي قمر' الجديد 'ضحكت ليا'
الجمعة 26/يوليه/2019 - 06:10 م
الفجر الفني
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يستعد الفنان مصطفى قمر، لطرح ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان 'ضحكت ليا'، بالأسواق خلال الأيام المقبلة .
وفي السطور التالية سنتعرف علي تفاصيل أغاني الألبوم و هي :
س من الناس
كلمات تامر حسين و ألحان رامي جمال و توزيع توما .
معجب
كلمات أسامة مصطفي وألحان محمد يحيي وتوزيع توما .
ضحكت ليا
كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيي وتوزيع وسام عبد المنعم .
حبيبك اللي تحبه
كلمات حسن عطية وألحان توما وتوزيع توما .
نفس السيناريو
كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد العدل وتوزيع عادل حقي .
عارف
كلمات عصام حسني وألحان شريف بدر وتوزيع أحمد إبراهيم .
ناوي
كلمات محمد عاطف وألحان محمد يحيي وتوزيع يحيي يوسف .
قفلت السكة
كلمات ضحي محمد علي وألحان محمد النادي وتوزيع عادل حقي .
نفس الإحساس
كلمات حمادة السيد وألحان مديح وتوزيع طارق حسيب .
نسيتني خلاص
كلمات محمد الجزار وألحان جوليو وتوزيع طارق حسيب .
باب موارب
كلمات أسامة مصطفي وألحان سامح كريم وتوزيع زووم .
سلمي
كلمات حسن عطية وألحان تامر علي وتوزيع وسام عبد المنعم
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