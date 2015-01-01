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تعرف على تفاصيل أغاني ألبوم 'مصطفي قمر' الجديد 'ضحكت ليا'

الجمعة 26/يوليه/2019 - 06:10 م
تعرف على تفاصيل أغاني ألبوم 'مصطفي قمر' الجديد 'ضحكت ليا'
مصطفى قمر
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الفجر الفني
 
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يستعد الفنان مصطفى قمر، لطرح ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان 'ضحكت ليا'، بالأسواق خلال الأيام المقبلة .

وفي السطور التالية سنتعرف علي تفاصيل أغاني الألبوم و هي :

س من الناس
كلمات تامر حسين و ألحان رامي جمال و توزيع توما . 

معجب
كلمات أسامة مصطفي وألحان محمد يحيي وتوزيع توما .

ضحكت ليا
كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيي وتوزيع وسام عبد المنعم .

حبيبك اللي تحبه
كلمات حسن عطية وألحان توما وتوزيع توما .

نفس السيناريو
كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد العدل وتوزيع عادل حقي .

عارف
كلمات عصام حسني وألحان شريف بدر وتوزيع أحمد إبراهيم . 

ناوي
كلمات محمد عاطف وألحان محمد يحيي وتوزيع يحيي يوسف .

قفلت السكة
كلمات ضحي محمد علي وألحان محمد النادي وتوزيع عادل حقي .

نفس الإحساس
كلمات حمادة السيد وألحان مديح وتوزيع طارق حسيب .

نسيتني خلاص
كلمات محمد الجزار وألحان جوليو وتوزيع طارق حسيب .

باب موارب
كلمات أسامة مصطفي وألحان سامح كريم وتوزيع زووم .

سلمي
كلمات حسن عطية وألحان تامر علي وتوزيع وسام عبد المنعم

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