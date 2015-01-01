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مصرع وإصابة شخصين إثر انفجار إطار ونش في بورسعيد

الجمعة 26/يوليه/2019 - 06:07 م
مصرع وإصابة شخصين إثر انفجار إطار ونش في بورسعيد
صورة أرشيفية
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لقى عامل مصرعه وأصيب آخر، اليوم الجمعة، إثر إنفجار إطار ضخم الحجم لرافعة ونش وقت تواجدهما بجواره فى باب ٢١ الجمركي بميناء بورسعيد.

وقال أيمن جابر مسئول قسم الطوارئ بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، إن المستشفى العام استقبلت عن طريق الاسعاف المصاب جميل خليل هلال يبلغ من العمر ٤٠ عام، وبالفحص الطبى تبين وجود جرح بفروة الرأس طوله ٤ سم وكدمات بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج وجارى تقديم الاسعافات الاولية له.

وأضاف "مسئول طوارئ الصحة ببورسعيد، أن مستشفى الحميات استقبلت أيضا عن طريق سيارة اسعاف اخرى محمود سليم محمد ٣٥ سنة جثة هامدة وجارى التحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على اسباب وملابسات الحادث.

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