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برشلونة يحسم مصير فالفيردي

الجمعة 26/يوليه/2019 - 05:09 م
برشلونة يحسم مصير فالفيردي
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير إذاعية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، قرر بصورة نهائية حسم مصير المدير الفني للفريق، إرنيستو فالفيردي.

وبحسب ما ذكرته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن كل من يقف في وجه فالفيردي سوف يطير ... لا أحد يقف في وجه "النملة" حاليا في البارسا.

وأكدت التقارير ان الرئيس جوسيب ماريا بارثوميو يدعم بشكل مطلق المدرب فالفيردي، وحتى بيب سيجورا أحد كبار المسؤولين، والذي لا تربطه علاقة جيدة مع النملة، وقال وداعا اليوم. 
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