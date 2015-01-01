برشلونة يحسم مصير فالفيردي

كشفت تقارير إذاعية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، قرر بصورة نهائية حسم مصير المدير الفني للفريق، إرنيستو فالفيردي.





وبحسب ما ذكرته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن كل من يقف في وجه فالفيردي سوف يطير ... لا أحد يقف في وجه "النملة" حاليا في البارسا.



