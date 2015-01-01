برشلونة يقتل أتلتيكو مدريد بسلاح التجاهل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن في نادي برشلونة الإسباني، ليس لديهم أي قلق من تحركات نادي أتليتيكو مدريد، حول عملية كسر عقد النجم الفرنسي أنطوان جريزمان.





الجدير بالذكر ان الروخي بلانكوس تقدم بشكوى ضد النادي الكتالوني، مطالبًا إياه بدفع 80 مليون يورو إضافيةعلى الـ 120 مليون التي تم دفعها، بحجة أن الإتفاق بين برشلونة وجريزمان تم قبل تخفيض قيمة الشرط الجزائي من 200 مليون إلى 120 مليون.



