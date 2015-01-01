الأهلي يقترب من خسارة نجم الفريق الأول
الجمعة 26/يوليه/2019 - 05:01 م
أميرة فطيم
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كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي الاهلي السعودي من فقدان أحد أبرز لاعبيه في الميركاتو الصيفي الحالي.
وأشارت صحيفة "Futbol Arena"، أن البرازيلي جوزيف دي سوزا، متوسط ميدان الأهلي، اجتمع مع فاتح تيريم، المدير الفني لنادي جلطة سراي التركي، لبحث انتقاله إلى الفريق الأول لكرة القدم، بالموسم الجديد.
وأوضحت الشبكة، أن اللقاء تم في تركيا، والتي يتواجد فيها اللاعب البرازيلي، في الوقت الحالي.
والجدير بالذكر أن جوزيف دي سوزا انضم إلى النادي الأهلي، في الصيف الملاضي، قادمًا من فناربخشه التركي.
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