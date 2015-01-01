إعلان الحداد 3 أيام لرحيل الرئيس التونسي.. أبرز الأحداث × أسبوع

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الأسبوع، أحداث هامة أبرزها سفر أول فوج من الحج البري عبر ميناء نويبع البحري، بالاضافة إلى تعزيز الإدارة العامة لمرور القاهرة من حملات مرورية مكثفة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة، فضلاً عن إعادة تخطيط محيط المتحف المصري الكبير، و إعلان الحداد في البلاد 3 أيام لرحيل الرئيس التونسي.

سفر أول فوج من الحج البري عبر ميناء نويبع البحري

شهد ميناء نويبع اتوديع أول فوج برى من حجاج بيت الله الحرام على متن العبارة برنسيسة وعلى متنها 400 حاج و10 باص حيت قام اللواء بحرى اشرف عبد المنعم نائب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر بتوديع الحجاج للوقوف على الإجراءات العملية للتشغيل ومتابعة تقديم كافة التسهيلات وسرعة انهاء الاجراءات وتم رفع درجة الاستعداد بالميناء وتجهيز قرية الحجاج بعد رفع كفاءتها وتزويدها بكافة الامكانيات اللازمة لاستقبال الحجاج وفتح منافذ لتوفير السلع الغذائية وأماكن لانتظار الاتوبيسات بأولوية الوصول.

بدء الأوكازيون الصيفي لمدة شهر

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الصيفي، اعتباراً من اليوم الجمعة ولمدة شهر، على أن يجرى عرض المنتجات بأسعار مخفضة، للتخفيف من معاناة المواطنين، مؤكدة أن المشاركة في الأوكازيون ليست إلزامية على التجار، وكل تاجر يرغب فى المشاركة يتوجب عليه الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية.

حملات مرورية مكثفة على الطرق لرصد المخالفات

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، اليوم الجمعة، مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق. كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور،و للحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

طرح 3000 رأس من الأضاحي للعيد

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، طرح حوالى 3000 رأس من العجول والخراف البلدية كأضاحى، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن الطرح يأتى ضمن خطة الوزارة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير الأضاحى من مزارع الوزارة المختلفة، بأسعار تقل عن الأسواق.

وأوضحت الوزراة، أنه تم تحديد سعر موحد للأضاحى هذا العام كالتالى: العجول البقرى بسعر 52 جنيه للكيلو القائم، والعجول الجاموسى بسعر 42 جنيه للكيلو القائم، والأغنام والماعز بسعر 60 جنيه للكيلو القائم. وتطرح الوزارة الأضاحى من خلال مزارع قطاع الإنتاج، ومشروعات جمعيات الإصلاح الزراعى بالمحافظات المختلفة، ومزارع معهد بحوث الإنتاج الحيوانى، والإدارة المركزية للمحطات البحثية والتجارب الزراعية، والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، ومشروعات قطاع استصلاح الأراضى، ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين "برايم".

وقررت الوزارة طرح كميات من اللحوم الحمراء البلدية ومنتجاتها المختلفة منافذها الثابتة، وأمام ديوان الوزارة بأسعار مخفضة، كالتالى: لحم السجق والكفتة البلدي، ولحم الهامبرجر بلدي، ولحم كندوز صغير، وكبدة كندوز صغير، ولحم بفتيك، ولحم ضاني، وكبدة ضاني.

إعادة تخطيط محيط المتحف المصري الكبير

على صعيد آخر، نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرار لمحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، بإعلان المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير كمنطقة إعادة تخطيط.

وأوضح القرار أن المنطقة يحدها من الحد الشرقى طريق ترعة المنصورية شمالا عند النقطة 78 وحتى إلتقائه بالطريق الدائرى "محور المنيب جنوبا" عند النقطة 17 ومن الحد القلبلى تقاطع الدائرى مع طريق المنصورية مرور بالدائرى حتى التقائه بطريق القاهرة الفيوم، ثم مرورا بطريق الجيزة الواحات البحرية حتى التقائه بطريق أحمد زويل. وحدد القرار الحد الشمالى للمنطقة ليكون من التقاء طريق مصر إسكندرية الصحراوى مع طريق محور صحارى لأهرام عند النقطة 65، ثم النقطة 71 على طريق مصر اسكندرية الصحراوى، ثم النقطة 78 على طريق ترعة المنصورية.

إعلان الحداد في البلاد 3 أيام لرحيل الرئيس التونسي

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد فى البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل المغفور له الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الذي وافته المنية أمس".