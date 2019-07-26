سعر اليوان الصيني في مصر اليوم الجمعة 26-7-2019
الجمعة 26/يوليه/2019 - 04:49 م
الفجر الاقتصادي
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تحرص "الفجر" على متابعة أسعار العملات في البنوك المصرية، والتي تحظى باهتمام كبير من قبل القراء الكرام، ومن بين هذه العملات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الجمعة 26-7-2019، وجاء متوسط سعر اليوان 2.40 جنيها للشراء، 2.42 جنيها للبيع.
كما ننشر خريطة أسعار اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الأسبوع الجاري:
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 2019-07-26
1 جنية المصري = 0.414 يوان الصينى
1 يوان الصينى = 2.413 جنية المصري
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 25-7-2019
1 جنية المصري = 0.414 يوان الصينى
1 يوان الصينى = 2.414 جنية المصري
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء 2019-07-24
1 جنية المصري = 0.414 يوان الصينى
1 يوان الصينى = 2.417 جنية المصري
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 2019-07-23
1 جنية المصري = 0.414 يوان الصينى
1 يوان الصينى = 2.416 جنية المصري
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 2019-07-22
1 جنية المصري = 0.414 يوان الصينى
1 يوان الصينى = 2.415 جنية المصري
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد 2019-07-21
1 جنية المصري = 0.414 يوان الصينى
1 يوان الصينى = 2.414 جنية المصري
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2019-07-20
1 جنية المصري = 0.415 يوان الصينى
1 يوان الصينى = 2.411 جنية المصري
وطبقًا لموقع الدولار لايف، استقر سعر الدولار فى مصر اليوم، مسجلاً ١٦٫٥٤ جم للشراء، ١٦٫٥٤ جم للبيع في البنك الأهلي المصري، كما يمكنك متابعة كافة أسعار العملات في البنوك المصرية من هنا
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