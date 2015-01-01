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الفالح يطالب مستوردي النفط عبر "هرمز" بتأمين شحناتهم

الجمعة 26/يوليه/2019 - 05:00 م
الفالح يطالب مستوردي النفط عبر هرمز بتأمين شحناتهم
خالد الفالح
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الفجر السعودي
 
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طالب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، المستوردين العالميين بضرورة تأمين شحناتهم من الطاقة التي تمر عبر مضيق هرمز، وفقا لـ "رويترز".

وقال الفالح، إن الطلب الحالي على النفط متين بدرجة معقولة، لافتاً إلى أن الحرب التجارية بين أمريكا والصين لا تؤثر على الطلب النفطي إلى حد كبير، وإن السعودية مستعدة لتلبية الطلب الهندي لإمدادات إضافية من النفط.

وحول المحادثات بين "ريلاينس" و"أرامكو" بخصوص حصة أقلية في مصفاة هندية، أكد الفالح أن المحادثات لم تتوقف، معرباً عن تفاؤله بشأن إبرام الاتفاق بين الشركتين.

وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أنه من المحتمل إجراء الطرح العام الأولي لحصة من "أرامكو" في السنة القادمة، وعبر عن أمله في زيادة طاقة خط أنابيب شرق-غرب إلى 7 ملايين برميل يومياً خلال عامين.

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