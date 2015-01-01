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اليوم.. الخطوط الجوية البريطانية تستأنف رحلاتها للقاهرة

الجمعة 26/يوليه/2019 - 04:58 م
اليوم.. الخطوط الجوية البريطانية تستأنف رحلاتها للقاهرة
أرشيفية
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تستأنف شركة الخطوط الجوية البريطانية، رحلاتها للقاهرة بداية من مساء اليوم الجمعة، حيث من المنتظر أن تصل أولى رحلات الشركة فى تمام الحادية عشر و 15 دقيقة من طراز دريملاينرز وعليها 200 راكبا، فيما تقلع أولى رحلات الشركة من القاهرة في تمام الساعة الثامنة من صباح السبت القادم.

وصرح شريف برسوم المدير الاقليمى للشركة، أن الشركة أخذت القرار بتعليق الرحلات لمراجعة الخطط الأمنية من قبل الشركة، وأن قرار تعليق الرحلات لم يصدر عن وزارة النقل، مشيرا إلى أن إجراءات الأمن بمطار القاهرة الدولي، ممتازة 100٪، ولا يوجد أي تعليق عليها، وأن قرار التعليق لمدة 7 أيام جاء بهدف مراجعة الخطوط وليس أكثر.

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