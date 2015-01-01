ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الأرصاد": المدينة المنورة وينبع يسجلان أعلى درجة حرارة اليوم

الجمعة 26/يوليه/2019 - 04:56 م
الأرصاد: المدينة المنورة وينبع يسجلان أعلى درجة حرارة اليوم
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أعلى درجات حرارة سجلت في المملكة، اليوم الجمعة، بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.

وأوضح المركز أن مرصدي المدينة المنورة وينبع سجّلا 47 درجة مئوية، فيما سجّلت مراصد الأحساء والدمام ووادي الدواسر 46 درجة مئوية.
Advertisements
المزيد عن: ينبع درجات حرارة المدينة المنورة الأرصاد أعلى
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم