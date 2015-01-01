"الأرصاد": المدينة المنورة وينبع يسجلان أعلى درجة حرارة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أعلى درجات حرارة سجلت في المملكة، اليوم الجمعة، بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.





وأوضح المركز أن مرصدي المدينة المنورة وينبع سجّلا 47 درجة مئوية، فيما سجّلت مراصد الأحساء والدمام ووادي الدواسر 46 درجة مئوية.