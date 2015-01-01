ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اللجنة الأولمبية تهنىء اتحاد اليد بانتصارات منتخب الشباب في بطولة العالم

الجمعة 26/يوليه/2019 - 04:56 م
اللجنة الأولمبية تهنىء اتحاد اليد بانتصارات منتخب الشباب في بطولة العالم
منتخب اليد للشباب
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة لمجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر ومنتخب الشباب الذي نجح في التأهل للدور قبل النهائي لبطولة العالم للشباب المقامة حاليا في إسبانيا.

 

أعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن شكره وتقديره للاعبي منتخب الشباب والجهاز الفني بعد الأداء البطولي في مباريات بطولة العالم وأخرهم مباراة دور الثمانية أمام منتخب النرويج التي إنتهت بفوز شباب الفراعنة بنتيجة 29-27 بعد أداء قوي.

 

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أن ما حققه شباب كرة اليد إنجاز كبير للدولة المصرية مما كان له أبلغ الأثر في رفع اسم مصر عاليا خفاقا في مثل هذا المحفل الدولي الهام، وأن الفرصة أمام هذا الجيل كبيرة من أجل كتابة تاريخ ومباراة قوية غدا السبت أمام منتخب فرنسا وأن الجميع على ثقة في قدرات اللاعبين والجهاز الفني في مواصلة المشوار الناجح في البطولة الحالية.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم