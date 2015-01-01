اللجنة الأولمبية تهنىء اتحاد اليد بانتصارات منتخب الشباب في بطولة العالم

وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة لمجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر ومنتخب الشباب الذي نجح في التأهل للدور قبل النهائي لبطولة العالم للشباب المقامة حاليا في إسبانيا.

أعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن شكره وتقديره للاعبي منتخب الشباب والجهاز الفني بعد الأداء البطولي في مباريات بطولة العالم وأخرهم مباراة دور الثمانية أمام منتخب النرويج التي إنتهت بفوز شباب الفراعنة بنتيجة 29-27 بعد أداء قوي.

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أن ما حققه شباب كرة اليد إنجاز كبير للدولة المصرية مما كان له أبلغ الأثر في رفع اسم مصر عاليا خفاقا في مثل هذا المحفل الدولي الهام، وأن الفرصة أمام هذا الجيل كبيرة من أجل كتابة تاريخ ومباراة قوية غدا السبت أمام منتخب فرنسا وأن الجميع على ثقة في قدرات اللاعبين والجهاز الفني في مواصلة المشوار الناجح في البطولة الحالية.