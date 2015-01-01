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برقمي الجلوس والقومي.. تعرف على نتيجة تظلمات طلاب الثانوية العامة

الجمعة 26/يوليه/2019 - 04:53 م
برقمي الجلوس والقومي.. تعرف على نتيجة تظلمات طلاب الثانوية العامة
أرشيفية
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طرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،  نتيجة تظلمات طلاب الثانوية العامة، إلكترونيا على موقعها الرسمي، برقمي الجلوس والقومي.
 
وكانت قد أعلنت  وزارة التربية والتعليم، فتح باب تظلمات طلاب الثانوية العامة، على نتيجة الثانوية العامة دور أول منتصف يوليو الجارى، وتستمر حتى 16 أغسطس المقبل.

ولمعرفة النتيجة اضغط هنا

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