برقمي الجلوس والقومي.. تعرف على نتيجة تظلمات طلاب الثانوية العامة
الجمعة 26/يوليه/2019 - 04:53 م
Advertisements
Advertisements
طرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة تظلمات طلاب الثانوية العامة، إلكترونيا على موقعها الرسمي، برقمي الجلوس والقومي.
وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب تظلمات طلاب الثانوية العامة، على نتيجة الثانوية العامة دور أول منتصف يوليو الجارى، وتستمر حتى 16 أغسطس المقبل.
ولمعرفة النتيجة اضغط هنا
Advertisements
المزيد عن: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وزارة التربية والتعليم نتيجة تظلمات طلاب الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة
- نتيجة الثانوية العامة.. إعلان نتيجة الثانوية العامة 2018 بالإسم ورقم الجلوس
- نتيجة الثانوية العامة 2018 محافظة القاهرة بالأسم ورقم الجلوس
- نتيجة الثانوية العامة 2018 محافظة الجيزة| موقع وزارة التربية والتعليم
- من هنا .. نتيجة الثانوية العامة 2018 بالأسم ورقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم
- شاومينج ينشر كشوف تسريب نتيجة الثانوية العامة 2018| تعرف على نتيجتك
- نتيجة الثانوية العامة 2018 اليوم السابع
- رابط سريع لمعرفة نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم
- رابط جديد| استعلم عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس فور ظهورها
- نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس والاسم| موعد ظهورها ورابط الاستعلام عنها
- ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر هذا الرابط