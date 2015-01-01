خبير عسكري: قطر راعية الإرهاب في كل مكان





قال المفكر والخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج (مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلّحة المصرية سابقاً)، إن «قطر راعية الإرهاب في كل مكان، وما الذي تم الكشف عنه في الصومال مؤخراً من خلال المكالمة الهاتفية المسرّبة، إلا حلقة من حلقات الدعم القطري للإرهاب في القارة الأفريقية والعالم بشكل عام».









وأفاد فرج، في تصريحات لـ«البيان» من القاهرة، بأنه خلال الفترة الأخيرة تم الكشف عن أدوار قطرية مشبوهة في أفريقيا، فقبل المكالمة المُسربة، تم اكتشاف دور قطري مشبوه في إثيوبيا، من خلال مساع لتخريب الاتفاق السياسي هناك، فضلاً عن الدور القطري المشبوه في ليبيا ودول أفريقية أخرى.









وأشار إلى أنه الكشف عن حلقة جديدة من حلقات الدعم القطري للإرهاب في أوروبا أيضاً، جاء بعدما تمكنت الشرطة الإيطالية من ضبط صاروخ أرض-أرض يستخدم في قطر وهو في حالة جيدة بيد جماعات متطرفة.









وتابع: «أصبحت سمعة قطر السيئة معروفة بالنسبة للجميع، فهي راعية الإرهاب في العالم كله، ضمن مثلث الشر الذي يضم كلاً من قطر وتركيا وإيران».



