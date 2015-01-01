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غدا.. مصر للطيران تسير ١٧ رحلة جوية لنقل ٤٢١٠ حاجا

الجمعة 26/يوليه/2019 - 04:48 م
غدا.. مصر للطيران تسير ١٧ رحلة جوية لنقل ٤٢١٠ حاجا
أرشيفية
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تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا السبت، ١٧ رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل ٤٢١٠ حاجا، بواقع ١١ رحلة إلي جدة لنقل ٢٦٩٠ حاجا من حجاج فلسطين وحجاج السياحة وقرعة الغربية والقاهرة والشرقية وأسيوط وتضامن الوادي الجديد.

كما تسير الشركة، ٦ رحلات إلى المدينة المنورة لنقل ١٥٢٠ حاجا من الحجاج الأجانب وترانزيت باماكو وتونس وباريس وكانو ولاجوس وامستردام وقرعة القاهرة.


يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران من المقرر أن تنقل هذا العام إلى الأراضى المقدسة 76 ألف حاجا، على 350 رحلة جوية، على أن تكون آخر الرحلات خلال مرحلة ذهاب الحجاج يوم 5 أغسطس المقبل، فيما تبدأ رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 14 من الشهر ذاته.

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