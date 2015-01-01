لحسن نيتها.. إخلاء سبيل صاحبة واقعة الطفلة "سما" بالإسكندرية

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قرر المستشار أشرف المغربى، المحامي العام لنيابات المنتزه بالإسكندرية، اليوم الجمعة، إخلاء سبيل المتهمة فى خطف الطفلة سما التى أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي فى الفترة الأخيرة، وذلك لحسن نيتها.



كما قررت النيابة فى القضية التى حملت رقم ٨٨٢٣ لسنة ٢٠١٩ إداري أول المنتزه تسليم الطفلة إلى والدتها بعد أخذ تعهد عليها بحسن رعايتها، وإعداد تقرير أخصائي اجتماعي عن الأسرة والطفلة للتأكد من حسن رعايتها.



يذكر أن الطفلة سما اختفت من منطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية وظهرت بصحبة سيدة فى أحد كاميرات المراقبة من المحلات التجارية المجاورة وكثفت قوات الأمن بحثها وتم العثور على الطفلة التى أكدت إنها شاهدت الطفلة في الشارع تبكي وأخبرتها أنها تعيش بصحبة زوجة أبيها التي تسيئ معاملتها لذا قررت ترك المنزل بعدما جمعت بعد أغراضها في حقيبة "ظهر".



وأضافت ربة المنزل أنها اصطحبت الطفلة بحسن نية إلى منزلها لحين إعادتها إلى أسرتها مرة أخرى، إلا أن مرض طفلتها حال دون الإسراع في ذلك، وفوجئت بعد مرور يومان من خلال الجيران بتداول صورة طفلة تائهة تبحث عنها أسرتها.



وتبين من التحقيقات أن المتهمة حسنة النية ولا يوجد قصد في خطف الطفلة، بعدما أكدت التحريات أن "سما" ذهبت رفقتها بمحض إرادتها بسبب سوء معاملة والدها وزوجته لها.



وكان قسم شرطة المنتزه أول، قد تلقى بلاغا من المدعو" عبد الرحمن.أ.ش" مقيم بمنطقة أرض الفضالي بسيدي بشر قبلي يفيد اختفاء ابنته "سما" 9 سنوات.