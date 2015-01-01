الرياضة تدرس إنشاء مدينة شبابية فى السويس

عقدت اللجنة المشكلة، من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اجتماعا لدراسة إنشاء مدينة شبابية فى محافظة السويس خلال الفترة المقبلة.

ويترأس اللجنة أحمد عفيفى ، وعضوية أشرف عثمان رئيس جمعية بيوت الشباب، وهشام الجيلانىً نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب المصرية ومحمد فريد مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الأعمال الهندسية بوزارة الشباب وجامعة القاهرة كإستشارى ، ونرمين عمران من الإدارة العامة للمدن الشبابية بالقناة.

ومن جانبه أكد أشرف عثمان أن اللجنة تدرس أكثر من موقع حاليا لإنشاء المدينة الشبابية بالسويس على أعلى مستوى.

وأشار رئيس جمعية بيوت الشباب فى تصريحات خاصة أن هناك اجتماعا آخر سيعقد 5 أغسطس المقبل للاستقرار على الأرض بحضور مندوب من محافظة السويس ومدير مديرية الشباب والرياضة بالسويس.

وأضاف عثمان، أن هذأ يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، من أجل، تحقيق الأبعاد الاحتماعية، وخدمة الشباب وتحقيق فائض استثماري دون تحميل أي أعباء مالية على الدولة.