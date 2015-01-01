عروض تركية وإماراتية تهدد مستقبل سالم الدوسري مع الهلال





تلقى لاعب خط وسط نادي الهلال سالم الدوسري، عروضاً عديدة من أندية الدوري التركي والإماراتي للظفر بخدماته.





كما عرضت إدارة الهلال السعودي على الدولي سالم الدوسري تمديد عقده الحالي لثلاث سنوات مقبلة، وأبدى اللاعب رغبته في البقاء داخل أسوار قلعة الزعيم وتجديد عقده، لكن الأمر سيتوفق على المقابل المالي المعروض من جانب الزعيم.





والجدير بالذكر أن نادي النصر كان يسعى لضم سالم الدوسري خلال الفترة الماضية، لكن المفاوضات توقفت بعد رحيل سعود آل سويلم عن رئاسة العالمي.



