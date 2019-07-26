سعر الدرهم الإماراتى في بنوك مصر اليوم الجمعة 26-7-2019

حافظ سعر الدرهم الإماراتي على استقراره خلال تعاملات اليوم الجمعة 26-7-2019 في مجموعة من البنوك العاملة في مصر، وجاءت اسعار الدرهم على النحو التالى بحسب اخر التقارير الصادرة عن موقع الدولار لايف :





أعلى سعر للدرهم الاماراتى وأقل سعر اليوم الجمعة

سجل بنك عودة أعلى سعر للشراء بنحو 4.59 جنيها، بينما سجل البنك الأهلي المصري أقل سعر للبيع بقيمة 4.59 جنيها.





سعر الدرهم الإماراتى في البنوك اليوم الجمعة





سجل سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلي الكويتي نحو 4.57 جنيها للشراء، و4.60 جنيها للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي فى بنك التعمير والإسكان نحو 4.48 جنيها للشراء، و4.70 جنيها للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر نحو 4.57 جنيها للشراء نحو 4.60 جنيها للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي فى البنك المركزى نحو 4.57 جنيها للشراء، و4.61 جنيها للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الإسكندرية نحو 4.55 جنيها للشراء ، و4.60 جنيها للبيع.







