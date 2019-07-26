رئيس الوزراء الكندي يصدر بيانا عن وقوف كندا مع الشعب التونسي في حزنه
الجمعة 26/يوليه/2019 - 03:37 م
مروى الجلاصي
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قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في بيان صادر عنه، "تقف كندا اليوم مع الشعب التونسي في حزنهم على وفاة رئيسهم الباجى قايد السبسي".
وأضاف، "بالنيابة عن حكومة كندا، أقدم خالص التعازي لعائلة وأصدقاء الرئيس السبسي، وإلى حكومة وشعب تونس".
ونعى ترودو الرئيس الراحل الباجى قايد السبسي، مبيّنا أنه لعب دورا أساسيا في الإنتقال الديمقراطي في تونس منذ سنة 2011.
وأبرز أن تونس حققت إصلاحات سياسية واقتصادية هامة، مؤكدا مواصلة كندا عملها مع الحكومة التونسية لتعزيز الديمقراطية والسلام والأمن واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.
ويجدر التذكير، بأن الموت قد غيّب السبسي، الذي فارق الحياة على الساعة العاشرة و 25 دقيقة من صباح يوم أمس الخميس 25 جويلية 2019، والمتزامن مع الذكرى الـ62 لإعلان الجمهورية، عن سن تناهز 93 عاما بعد أزمة صحية.
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