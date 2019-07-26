ديسابر يوافق على رحيل نجم بيراميدز للزمالك

أبدى الفرنسي سبستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ترحيبه برحيل عمر جابر لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي قرار المدير الفني، لرغبة اللاعب الملحة بالعودة إلى صفوف الزمالك، وعدم قدرته على العطاء مع بيراميدز، خلال الفترة الحالية.

وكان الزمالك، طلب التعاقد مع جابر، على أن يتم عقد جلسة ثلاثية مع اللاعب وإدارة ناديه، بالساعات المقبلة للحصول على توقيعه والاستغناء الخاص به بشكل رسمي.





ويواصل بيراميدز، استعداداته وتدريباته على الملعب الفرعي للدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة الأهلي، ضمن منافسات دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر.