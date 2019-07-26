تعيين هالة الجوهري رئيساً تنفيذياً لهيئة تنمية صناعة التكنولوجيا









أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعيين هالة أحمد محمد الجوهري، رئيساً تنفيذياً لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لمدة عام، وذلك اعتباراً من 20 يوليو 2019.





جدير بالذكر أن عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان قد أصدر قرارا بتكيلف هالة الجوهري بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة في مارس الماضي.





وتمتلك هالة الجوهري خبرة واسعة تزيد عن 25 عاماً في مجال تكنولوجيا المعلومات ودمج وتكامل الأعمال، وإدارة علاقات العملاء، وإدارة الابتكار، وإدارة مراكز الخدمات على المستوى الإقليمي والدولي.





وقبل انضمامها للهيئة، عملت هالة الجوهري لدى شركة "أي بي إم" لأكثر من 20 عاماً، شغلت خلالها العديد من المناصب التنفيذية والقيادية كان آخرها منصب رئيس مراكز خدمات الشركة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.





وتحمل هالة الجوهري شهادة بكالوريوس هندسة الالكترونيات والاتصالات والتي حصلت عليها عام 1994 من جامعة القاهرة بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، وذلك بالإضافة إلى حصولها على درجة الماجستير في إدارة الأعمال بتقدير جيد جدا من جامعة واريك البريطانية عام ٢٠١٥.​



