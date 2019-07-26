"الصرف الصحة بالمنيا": تشكيل لجنة للاطمئنان إلى سلامة ومأمونية المياه





كلف المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا بتشكيل لجنة مكونه من مديرة الفرع وفريق الصيانه والمعامل ومسئول الاعلام؛ ذلك للمرور على الاهالى بقرية الجزائر بسمالوط، ورفع عينات من أنحاء متفرقة بالقرية ومنازل المواطنين للاطمئنان إلى سلامة ومأمونية المياه، على خلفية نشر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بعدم صلاحية مياه الشرب بالقرية.





وأكد "الشهاوى" على إرسال فريق ميدانى لفحص الشكوى على الطبيعة بالتنسيق مع النائب سمير رشاد عضو مجلس النواب بسمالوط.





وأوضح أنه بالمعاينة على الطبيعة تبين وجود المياه بالقرية حتى فى اوقات الذروة ومطابقتها للمعايير القياسية والبكترولوجية.







