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نانسي عجرم تجلس على ركبتيها بسبب طفلة خلال حفلها بالأهرامات

الجمعة 26/يوليه/2019 - 03:29 م
نانسي عجرم تجلس على ركبتيها بسبب طفلة خلال حفلها بالأهرامات
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الفجر الفني
 
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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة نانسي عجرم من حفلها الأخير فى مصر والذى أقيم في الأهرامات.


وأثناء غناء نانسي عجرم "ما فى أعيش إلا معك"، هبطت نانسي عجرم من على المسرح وجلست على ركبتيها وهي سعيدة لكى تقوم فتاة صغيرة بتصويرها والتقاط فيديو لها أثناء غنائها.

وأعلنت الفنانة نانسي عجرم مؤخرا من خلال حسابها على انستجرام، موعد حفلها الجديد في شهر أغسطس.

وكتبت نانسي عجرم: "لاقوني ضمن فعاليات حفلات العيد في دبي يوم الخميس 15 أغسطس بمركز دبي التجاري العالمي!!! كونوا عالموعد". 


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