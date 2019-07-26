"الإسكان": تسليم أول مدرسة تعليم أساسى بمدينة العبور الجديدة
الجمعة 26/يوليه/2019 - 03:34 م
أحمد الشيخ
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صرح المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بأنه تم تسليم أول مدرسة تعليم أساسى بها 42 فصلاً، بالمدينة، لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية - إدارة العبور التعليمية، لبدء تجهيزها وتأثيثها، لتشغيلها فى العام الدراسي القادم.
وأوضح رئيس الجهاز، أن اللجنة المُشكلة برئاسته، وتضم أعضاء من جهاز المدينة، وهيئة الأبنية التعليمية، والإدارة التعليمية - فرع القليوبية، قامت بمعاينة مبنى المدرسة، والمكون من (دور أرضي + دورين متكرر + الأسوار وغرفة الحارس) بمساحة إجمالية ٩٤٣٧ م٢.
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