إمام المسجد النبوي: الحج عبادة ترفع الدرجات وتمحو الخطايا

أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان أن الله يخلق ما يشاء ويختار، فقد اصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس وفضل رمضان على سائر شهور الزمان واختار البيت الحرام وجعله أول بيت وضع للناس وفضله وبوأه وجعله مثابة وأمناً للناس وباركه وجعله قبلة وهيأه وحرمه وعظمه وجعله المنسك الأساس .





وقال "البعيجان": الإسلام عقيدة وعبادات وسلوك ومعاملات بني على خمسة أركان، هي الأمهات،إذ قال صلى الله عليه وسلم: "بُني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلى الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج".





وأضاف: الحج من أفضل العبادات وأعظم القربات وأجل الطاعات يرفع الدرجات ويمحو الخطايا ويكفر السيئات حتى الكبائر منها. وتابع إمام وخطيب المسجد النبوي يقول: "معاشر المسلمين إنكم في الأشهر الحرم التي شرع الله حرمتها وعظم شأنها وزجر عن الظلم فيها" , قال تعالى: (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم) ، وقال إن الله قد منّ على المملكة العربية السعودية بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار وتقديم الخدمات اللازمة ومساعدتهم على أداء مناسكهم ، فجزى الله خيراً أئمتنا وولاة أمرنا خير الجزاء وأوفاه وأتمه وأكمله وأحسنه وأزكاه على ما يقومون به من خدمات للحرمين الشريفين .