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وزير الإسكان: بدء تسليم أراضى قرعة الإسكان الاجتماعى بمدينة حدائق أكتوبر 15 سبتمبر المقبل

الجمعة 26/يوليه/2019 - 03:30 م
وزير الإسكان: بدء تسليم أراضى قرعة الإسكان الاجتماعى بمدينة حدائق أكتوبر 15 سبتمبر المقبل
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أحمد الشيخ
 
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قالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ يوم الأحد الموافق 15/9/2019، وحتى يوم الخميس الموافق 21/11/2019، فى تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بمنطقة 130 فداناً مسلسل رقم 4، جنوب الواحات، والمخصصة بالقرعة العلنية التى تم إجراؤها بتاريخ 10/8/2016.

وقال المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر: سيتم تسليم القطع من 1 : 15، يوم الأحد 15/9/2019، والقطع من 16 : 30، يوم الاثنين 16/9/2019، والقطع من 31 : 45، يوم الثلاثاء 17/9/2019، والقطع من 46 : 60، يوم الأربعاء 18/9/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 19/9/2019، لمن تخلف عن استلام تلك القطع فى المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 61 : 75، يوم الأحد 22/9/2019، والقطع من 76 : 90، يوم الإثنين 23/9/2019، والقطع من 91 : 105، يوم الثلاثاء 24/9/2019، والقطع من 106 : 120، يوم الأربعاء 25/9/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 26/9/2019، لمن تخلف عن استلام تلك القطع فى المواعيد المقررة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر: سيتم تسليم القطع من 121 : 135، يوم الأحد 29/9/2019، والقطع من 136 : 150، يوم الإثنين 30/9/2019، والقطع من 151 : 165، يوم الثلاثاء 1/10/2019، والقطع من 166 : 180، يوم الأربعاء 2/10/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 3/10/2019، لمن تخلف عن استلام تلك القطع فى المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 181 : 195، يوم الإثنين 7/10/2019، والقطع من 196 : 210، يوم الثلاثاء 8/10/2019، والقطع من 211 : 225، يوم الأربعاء 9/10/2019، والقطع من 226 : 240، يوم الخميس 10/10/2019، والقطع من 241 : 255، يوم الأحد 13/10/2019، والقطع من 256 : 270، يوم الإثنين 14/10/2019، والقطع من 271 : 285، يوم الثلاثاء 15/10/2019، والقطع من 286: 300، يوم الأربعاء 16/10/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 17/10/2019، لمن تخلف عن استلام تلك القطع فى المواعيد المقررة.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم القطع من 301 : 315، يوم الأحد 20/10/2019، والقطع من 316 : 330، يوم الإثنين 21/10/2019، والقطع من 331 : 345، يوم الثلاثاء 22/10/2019، والقطع من 346 : 360، يوم الأربعاء 23/10/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 24/10/2019، لمن تخلف عن استلام تلك القطع فى المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 361 : 375، يوم الأحد 27/10/2019، والقطع من 376 : 390، يوم الإثنين 28/10/2019، والقطع من 391 : 405، يوم الثلاثاء 29/10/2019، والقطع 406 : 420، يوم الأربعاء 30/10/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 31/10/2019، لمن تخلف عن استلام تلك القطع فى المواعيد المقررة.

وأوضح المهندس أشرف فتحى، أنه سيتم تسليم القطع من 421 : 435، يوم الأحد 3/11/2019، والقطع من 436 : 450، يوم الإثنين 4/11/2019، والقطع من 451 : 465، يوم الثلاثاء 5/11/2019، والقطع من 466 : 480، يوم الأربعاء 6/11/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 7/11/2019، لمن تخلف عن استلام تلك القطع فى المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 481 : 495، يوم الاثنين 11/11/2019، والقطع من 496 : 510، يوم الثلاثاء 12/11/2019، والقطع من 511 : 525، يوم الأربعاء 13/11/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 14/11/2019، لمن تخلف عن استلام تلك القطع فى المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 526 : 540، يوم الأحد 17/11/2019، والقطع من 541 : 555، يوم الإثنين 18/11/2019، والقطع من 556 : 570، يوم الثلاثاء 19/11/2019، والقطع من 571 : 586، يوم الأربعاء 20/11/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 21/11/2019، لمن تخلف عن استلام تلك القطع فى المواعيد المقررة.




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