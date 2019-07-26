الصفقات التبادلية تعطل انتقال متولي للأهلي

رفض عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدخول في صفقات تبادلية باللعب للإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويرغب الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، في الحصول على خدمات لاعبين على سبيل الإعارة من صفوف الأهلي، على رأسهم عمرو جمال وأحمد علاء، بالإضافة إلى مقابل مادي للموافقة على رحيل محمود متولي مدافع الفريق للقلعة الحمراء، بالموسم الجديد.



