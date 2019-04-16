سعر الريال السعودى الآن في مصر
الجمعة 26/يوليه/2019 - 03:30 م
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شهد سعر الريال السعودى حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الجمعة ، وكان سعر الريال السعودى قد شهد حالة من ارتفاع الطلب خلال موسم عمرة رمضان وننشر فيما أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه بحسب اخر تحديثات موقع الدولار لايف وجاءت الأسعار على النحو التالي:
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري
سجل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى
4.42 جنيه للشراء، و4.47 جنيه للبيع
سعر الريال اليوم فى بنك البركة
4.38 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع
سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى
4.44 جنيه للشراء، و4.48 جنيه للبيع.
سعر الريال مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى
4.45 جنيه للشراء، و4.48 جنيه للبيع
سعر الريال فى بنك مصر
نحو 4.44 جنيه للشراء، و4.48 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى بنك الإسكندرية
4.41 جنيه للشراء، و4.47 جنيه للبيع.
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