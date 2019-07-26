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مدرب منتخب مصر السابق يتغنى بفوز الأهلي بلقب الدوري

الجمعة 26/يوليه/2019 - 03:25 م
مدرب منتخب مصر السابق يتغنى بفوز الأهلي بلقب الدوري
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الفجر الرياضي
 
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حرص محسن صالح، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، على التعليق على تتويج النادى الأهلى ببطولة الدورى للمرة 41 فى تاريخه.

 

وكتب محسن صالح عبر تويتر، "حصلت على البطولة مع الأهلي لاعبا ومدربا والآن مشجعا.. هذه كانت الأصعب والأغلي.. الأهلي عاد بعدما اعتقد الجميع أنه لن يعود..عاد متجاوزا كل التجاوزات متمسكا بالمبادئ والأخلاقيات متخطيا كل الصعوبات مستغلا كل الإخفاقات منتصرا على كل التحديات.. عاد لأن الاداره علم وفن وذوق ونكران ذات".

  

وحسم الأهلي لقب الدورى موسم 2018- 2019 بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتوّج الأحمر باللقب رقم 41 فى تاريخه والمرة الرابعة على التوالي.




 

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