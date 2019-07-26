هذا ما ورثه نجل الرئيس التونسي الراحل...

شدّد القيادي في نداء تونس حافظ قايد السبسي ونجل رئيس الجمهورية الراحل، على ضرورة الحفاظ على وحدة الشعب التونسي بمختلف حساسياته السياسية.





وأكد حافظ قايد السبسي في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 26 جويلية 2019، أنه لم يرث من الباجي سوى الإسم والرمزية، قائلا "الباجي قايد السبسي.. أنا ما كسبت منو شي لا ورثة ولا حتى شي، والورثة الوحيدة هي الإسم الذي أعتز به وأعتبره أكبر ورثة والمهم هو رمزية الرجل، والبقية لكل لا أهمية لها..".





وأفاد نجل الرئيس التونسي الراحل في ذات التصريحات، بأنه تحدث كثيرا مع والده خلال الفترة الأخيرة، وبعد الوعكة الصحية التي تعرض لها، مؤكدا أن الفقيد كان قلقا على الوضعية التي تعيشها تونس وانعراجها عن المسار الصحيح.