هذا ما ورثه نجل الرئيس التونسي الراحل...
الجمعة 26/يوليه/2019 - 03:23 م
مروى الجلاصي
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شدّد القيادي في نداء تونس حافظ قايد السبسي ونجل رئيس الجمهورية الراحل، على ضرورة الحفاظ على وحدة الشعب التونسي بمختلف حساسياته السياسية.
وأكد حافظ قايد السبسي في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 26 جويلية 2019، أنه لم يرث من الباجي سوى الإسم والرمزية، قائلا "الباجي قايد السبسي.. أنا ما كسبت منو شي لا ورثة ولا حتى شي، والورثة الوحيدة هي الإسم الذي أعتز به وأعتبره أكبر ورثة والمهم هو رمزية الرجل، والبقية لكل لا أهمية لها..".
وأفاد نجل الرئيس التونسي الراحل في ذات التصريحات، بأنه تحدث كثيرا مع والده خلال الفترة الأخيرة، وبعد الوعكة الصحية التي تعرض لها، مؤكدا أن الفقيد كان قلقا على الوضعية التي تعيشها تونس وانعراجها عن المسار الصحيح.
وأضاف في هذا الإطار، "تحدثت معه كثيرا خلال الفترة الأخيرة بعد الوعكة الصحية الأولى التي تعرض لها، وكنت أقضي يوميا ساعات طويلة رفقته، وكنت من أقرب من كانوا متواجدين قربه.. واليوم أحسّ بوجود وعي كبير من العائلة السياسية بأن مصلحة تونس يجب أن تمر قبل مصلحة الأشخاص والأحزاب.. اليوم يجب تحصين الثورة بجدية، مع وضع ثوابت حتى نستكمل المسار سوية..".
كما أشار إلى أن رئيس الجمهورية الراحل، شدّد على ضرورة أن يبقى الشعب التونسي موحّدا بجميع حساسياته السياسية، وأن تبقى تونس متراصّة، متابعا "المهم اليوم هو البحث عن التوافق لنكمل المسار ونصل إلى بر الأمان ولا وجود لطيف سياسي معين قادر على الانفراد بالسلطة بل التوافق هو الحل..".
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