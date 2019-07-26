لجنة الاحتراف: تلقينا طلبات تسجيل 82 لاعبًا سعوديًّا و26 أجنبيًّا بالفترة الأولى

كشفت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن أرقام فترة التسجيل الأولى للموسم الرياضي الجديد، والتي امتدت حتى أمس الخميس 25 يوليو الجاري.





وشهدت الفترة الأولى 113 طلبًا للتسجيل بواقع 82 طلب لتسجيل اللاعبين السعوديين، و26 طلب تسجيل للاعبين الأجانب بالإضافة إلى 5 طلبات تسجيل للاعبين المواليد، وأيضًا تم طلب 21 شهادة انتقال دولية من اللجنة وتم إرسال 29 شهادة انتقال دولية.





وأوضحت اللجنة أنه صدرت 13 موافقة لتسجيل اللاعبين حتى الآن.





وفيما يخص المخالصات المالية فقد تمت 213 مخالصة مالية سجلت لدى اللجنة، بواقع 104 مخالصات للاعبين الأجانب، منها 7 بالتراضي بين الطرفين، و91 مخالصة للاعبين السعوديين، منها 10 بالتراضي، وأيضًا مخالصة 18 لاعبًا من المواليد، منها حالة واحدة فقط بالتراضي.





يُذكر أن فترة تسجيل اللاعبين ما زالت مستمرة حتى يوم السبت الموافق 31 أغسطس المقبل.