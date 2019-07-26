الداخلية التونسية: إجراءات إستثنائية تأمينا لموكب جنازة السبسي

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ أنّه منذ الإعلان عن وفاة رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي أمس الخميس 25 جويلية 2019 بالمستشفى العسكري بالعاصمة، تولّت وضع خطط أمنية إستثنائية لتأمين كل الفعاليات ذات العلاقة بالحدث وذلك من حيث منظومة تأمين محيط المستشفى العسكري والقصر الرئاسي بقرطاج والمنافذ والمسالك المؤدية إليهما.





كما تولت مصالح وزارة الداخلية تأمين ومرافقة موكب نقل جثمان رئيس الجمهورية الراحل من المستشفى العسكري إلى القصر الرئاسي بقرطاج إضافة إلى وضع منظومة متكاملة خاصة بإستقبال ضيوف تونس من ملوك وأمراء ورؤساء الـدول والحكومات وممثلي مختلف المنظمات الإقليمية والدولية.





هذا وستتولى بمناسبة موكب الجنازة الرسمية يوم السبت 27 جويلية 2019 إتخاذ إحتياطات إستثنائية بتسخير كافة الإمكانية البشرية والمادية لتأمين موكب الجنازة في مختلف مراحله، مع الأخذ بعين الإعتبار مواكبة التجمعات التلقائيـة للمواطنين في مختلف المسالك، وفي ذات السياق تأكد وزارة الداخلية على جاهزية أفرادها ويقظتهم في تأمين جميع المهام الموكولة إليهم.





وأشارت إلى أنه تم إعداد مختلف الترتيبات الخاصة بالحدث والخطط الأمنية الإستثنائية، بالتنسيق التام مع كل من المؤسسة العسكرية والإدارة العامة لأمن رئيــس الدولة والشخصيات الرسمية.





كما أشادت وزارة الداخلية بحسن تفهّم وتجاوب المواطنين، مع الإجراءات الإستثنائية والترتيبات الأمنية الخاصة بالحدث المذكور.