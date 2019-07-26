"الفيل الأزرق 2" لكريم عبد العزيز يسجل 3 ملايين و800 ألف فى أول ليلة عرض فى السينمات

سجل فيلم "الفيل الأزرق2" بطولة النجم كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى 3 ملايين و800 ألف و345 جنيها فى أول ليلة عرض، ويعد هذا الرقم أعلى إيراد يومى خارج موسم الأعياد، وأشاد عدد كبير من الجمهور والنقاد والفنانين بالفيلم، من حيث الأداء التمثيلى والحركى لأبطال العمل، بالإضافة إلى الحبكة الدرامية التى اعتمدت خلال أحداثه على الإثارة والتشويق والرعب، إذ من المتوقع أن تتزايد الايرادات بقوة خلال الأيام المقبلة، فضلا عن منافسة الفيلم فى عيد الأضحى المقبل.





أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.





الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارة عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".



