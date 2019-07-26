ننشر حركة تنقلات وترقيات الشرطة بدمياط

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شملت حركة تنقلات وزارة الداخلية بدمياط، تصعيد اللواء طارق مجاهد، من مدير أمن دمياط إلى مساعد الوزير لمنطقة القناة، واللواء محمد ناجي، من نائب مدير أمن دمياط، إلى مدير أمن المنوفية، وترقية اللواء إسماعيل حسين، من نائب مدير أمن القاهرة إلى مدير أمن دمياط، وترقية العميد حسام الباز، مدير مباحث دمياط، إلى رتبة اللواء وإبقائه في منصبه.



كما تولى اللواء محمد شرف الدين لمنصب نائب مدير أمن دمياط، وترقية العميد أبراهيم الحديدى مأمور قسم السرو لرتبة اللواء وتصعيدة مساعد مدير امن دمياط، وترقية العميد خالد جادالله مامور مركز فارسكور لرتبة اللواء وتصعيدة مساعد مدير امن دمياط، وتولى العميد هشام رشاد منصب رئيس قسم المباحث الجنائية بدمياط.



كما شملت الحركة انهاء خدمة كلا من اللواء محمد صبحى الديدمونى، واللواء باهى حامد زقزوق، وتجديد الثقة لكلا من العميد حسام صلاح مامور مركز كفر سعد، والعميد عمرو الفداوى مامور قسم راس البر، والعقيد حاتم متولى مامور مركز دمياط وترقيتة لرتبة العميد، والعقيد حازم راتب مدير ادارة المرور وترقيتة لرتبة العميد، والعقيد ايمن اسماعيل مامور مركز الزرقا وترقيتة لرتبة العميد.



وشملت الحركة ترقية الى رتبة العقيد، كلا من مقدم محمد ربيع، ومقدم تامر ابويوسف، ومقدم عماد معوض، ومقدم على عامر، ومقدم ايهاب خيرى، وترقية لرتبة المقدم، كلا من رائد عماد عيسى، ورائد محمد معوض، ورائد عبدالعزيز نايف، ورائد محمد سمير، ورائد أحمد ربيع، ورائد هيثم جنيدى.