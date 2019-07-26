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البورصة المصرية تفقد 4.6 مليار جنيه في أسبوع (إنفوجراف)

الجمعة 26/يوليه/2019 - 03:12 م
البورصة المصرية تفقد 4.6 مليار جنيه في أسبوع (إنفوجراف)
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نيفين سمير
 
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الجاري حيث تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" إلى 13.510 نقطة، بنحو 1.17% ، وسجل مؤشر "إيجي إكس70" إرتفاعا بنحو 0.19% مغلقًا الفترة عند 532.96 نقطة، بينما سجل مؤشر "s&p" إنخفاضا بنحو 0.97% مغلقًا الفترة عند 2.103 نقطة.

وانخفض مؤشر "EGX30 capped" بنحو 1.49% مغلقًا عند 16.545 نقطة ، كما سجل مؤشر "إيجي إكس 100" إنخفاضا بنحو 0.02% مغلقًا عند 1.375 نقطة.

وخسر  رأس المال السوقي للبورصة بقيمة 4.6 مليارات جنيه خلال جلسات الأسبوع ، ليغلق عند مستوى 725.3 مليار جنيه، متراجعا 0.6% من مستوى 729.9 مليار جنيه الأسبوع الماضى.



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