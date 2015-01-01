سعر الدينار الكويتى في البنوك اليوم الجمعة 26 يوليو 2019

يستقر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى في البنوك المصرية الحكومية منها والخاصة خلال تعاملات اليوم الجمعة 26 يوليو 2019 على مدار تعاملات اليوم وننشر الاسعار وفقا لتحديثات موقع الدولار لايف وجاءت الأسعار على النحو التالي:





سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر سعر شراء 55،19 جنيها سعر بيع 55،62 جنيها





سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري الخليجي

سعر الشراء 54،90 جنيها

سعر بيع 55،60 جنيها.





سعر الدينار الكويتي فى بنك التعمير والإسكان سعر شراء 54.60 جنيها سعر بيع 55.65 جنيها





سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سعر شراء 54،90 جنيها سعر بيع 55،69 جنيها





سعر الدينار الكويتي فى البنك العربي الأفريقي

سعر شراء 55،31 جنيها

سعر بيع 56،08 جنيها



