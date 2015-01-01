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مؤسسة القادة تنظم ندوات بقرى قنا عن الزيادة السكانية

الجمعة 26/يوليه/2019 - 02:07 م
مؤسسة القادة تنظم ندوات بقرى قنا عن الزيادة السكانية
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الفجر الفني
 
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نظمات مؤسسة القادة وذلك بالتعاون مع هيئه قصر ثقافه عزبه الالفي بقرية فاو بحرى ندوة عن التحديات السكانيه شارك فيها عدد كبير من اهالى القرية للتوعية بخطر الزيادة السكانية.

وصرح جلال كمال العزازي منسق عام مؤسسة القادة، أن مؤسسة القاده حريصه علي توجيه المواطنين والوقوف مع الحكومه وتلك توجهات  الدكتور احمد الشريف والدكتوره مايسه عشماوي رؤساء مؤسسه القاده للحد من خطر الزيادة السكانية.

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