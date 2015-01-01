بعد وفاة السبسي.. جمعية القضاة التونسيين تدعو إلى الإلتفاف حول المؤسسات الشرعية

تقدّم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، أصدق عبارات المواساة والتعزية إلى أفراد عائلة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي وكافة أفراد الشعب التونسي، راجيا من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فاديس جنانه.

ودعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين كافة مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع السياسي والمدني، وكل التونسيين والتونسيات بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم، إلى التضامن فيما بينهم والتكاتف وإلى إعلاء المصلحة الوطنية، والتمسك بقيم الجمهورية والإلتفاف حول المؤسسات الشرعية، لتجاوز هذا الظرف الدقيق الذي تمر به بلادنا.

وقد غيّب الموت، صباح أمس الخميس، الرئيس الباجي قايد السبسي، بالمستشفى العسكري بالعاصمة، عن سن تناهز 93 عاما بعد أزمة صحية.



