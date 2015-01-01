سفارة المملكة بـ"هولندا" تنبِّه السعوديين إلى الالتزام بـ"قرار النقاب"

وجَّهت سفارة السعودية في لاهاي بهولندا، اليوم الجمعة، تنبيهًا للمواطنين والزائرين، باتباع التعليمات الحكومية الخاصة بحظر النقاب في الأماكن العامة لعدم التعرض للمساءلة القانونية.





وقالت السفارة- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر-: «تنوه السفارة بأن قانون حظر النقاب أو ما من شأنه تغطيه الوجه سيتم تطبيقه في بداية شهر أغسطس 2019م، في المواصلات العامة والمستشفيات والدوائر الحكومية والمدارس».





وتابعت السفارة «ترجو السفارة اتباع التعليمات والقوانين خلال تواجدكم للسياحة أو للدراسة لتفادي المساءلة القانونية».

وأعلنت هولندا منذ عدة أيام، أنه سيتم تطبيق حظر ارتداء النقاب وأغطية الوجه الأخرى، في المدارس والمستشفيات والأماكن العامة، في الأول من أغسطس المقبل، مضيفةً أن القرار يتضمن تغريم المخالفين مبلغًا قدره 150 يورو.





ووفقًا للقرار، يتعيّن على المسؤولين الحكوميين وعمال النقل العام، أن يطلبوا من الذين يرتدون نقابًا أو قناعًا، إزالته أو مغادرة المكان، وستتم الاستعانة بالشرطة إذا رفضوا تنفيذ الطلبين، وفقًا لموقع «دتش نيور» الهولندي.

كما يحظر القانون الجديد جميع أغطية الوجه، ومنها على سبيل المثال الخوذات المستخدمة أثناء قيادة الدراجات النارية والأقنعة.





وصوَّت أعضاء مجلس الشيوخ الهولندي في يونيو 2018م، على مقترح بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ووافق على مشروع القانون 44 عضوًا في المجلس المكون من 75 عضوًا، فيما عارضه 31 عضوًا.