القمة 118 ما بين إفساد الفرحة وتأكيد التتويج بلقب الدوري

تقام مباراة الديربي بين نادي الزمالك الذي ضمن المركز الثاني بشكل رسمي وبين النادي الأهلي والذي حسم لقب الدوري المصري بشكل رسمي بعد تفوقه على فريق المقاولون العرب بثلاثية نظيفة تضمن تتويجه باللقب حيث وصل للنقطة 77 وبعد عن أقرب منافسيه وهو الفارس الأبيض الذي يمتلك 72 نقطة وذلك قبل إنتهاء الدوري بجولة وحيدة وتعتبر مباراة القمة 118 من أهم المباريات في تاريخ الفريقين.

ويزيد من أهمية المباراة رغبة نادي الزمالك إفساد فرحة النادي الأهلي بالدوري حيث في حالة هزيمة المارد الأحمر في الديربي سيقلل من فرحة اللقب.





ويدخل النادي الأهلي اللقاء بهدف تأكيد التتويج بلقب الدوري المصري حيث يسعى إلى الفوز من أجل توضيح أحقيته باللقب.

وتقام مباراة القمة 118 في ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم الأحد القادم في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر والتاسعة مساءًا بتوقيت السعودية.





وقد انتهت مباراة الديربي في الدور الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين في مباراة كانت تحت عنوان ديربي المطر.





وقد تقابل الأهلي مع الزمالك في 117 مواجهة رسمية في مسابقة الدوري المصري الممتاز استطاع تحقيق الفوز في 43 مباراة مقابل 26 انتصارًا للفارس الأبيض وسيطر التعادل السلبي في 48 مباراة بين الفريقين.





واستطاع النادي الأهلي تسجيل 143 هدفًا في شباك الزمالك بينما سجل الفارس الأبيض 100 في الشباك الحمراء.





وينتظر عشاق كرة القدم في الوطن العربي بأجمعه مباراة القمة 118 حيث سيسطر عليها طموحان ما بين إفساد فرحة الدوري وما بين تأكيد التتويج بلقب الدوري.