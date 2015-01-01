بتيشرت "Niver Give Up".. سقوط "لص الشقق" في السلام





وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل- مقيم بذات العقار محل الواقعة، سبق إتهامه في قضيتين آخرهما "مخدرات").



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.



وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص (مشرف إنتاج بإحدى شركات الملابس - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة بعض المشغولات الذهبية وشاشة عرض.