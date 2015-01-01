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خادم الحرمين يمنح "المحزري" وسام الملك عبدالعزيز

الجمعة 26/يوليه/2019 - 01:58 م
خادم الحرمين يمنح المحزري وسام الملك عبدالعزيز
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بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تم منح الجندي أول وليد محمد المحزري، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة.

وجاء منح الوسام للجندي المحزري، عقب شجاعته بالحد الجنوبي، أثناء مشاركته في العمليتين العسكريتين عاصفة الحزم، وإعادة الأمل، وإصابته خلال المعارك، وهو ما استدعى تلقيه العلاج بالخارج على نفقة الدولة.

وتم تركيب طرف صناعي للجندي المحزري، الذي عاد إلى الوطن بعد رحلة العلاج.
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